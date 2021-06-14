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Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:49 Son Güncelleme: 14.6.2021 13:05

Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı, polisi alarma geçirdi

DHA
Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı, polisi alarma geçirdi

'da, “Yaşım 12, adım . Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazısının yer aldığı taş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma yapan polis, taşın bulunduğu bölgede ‘Altun’ adlı kimse olmadığını belirledi.

ilçesi 'ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti.

"Yaşım 12, tecavüz edildim, adım . Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı. Polis, araştırmasında, bölgede 'Altun' adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.

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Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı, polisi alarma geçirdi
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