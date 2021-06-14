Trabzon'da kavgayı ayırmak isteyen kişi canından oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde dün gece iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol üzerinde tartışma çıktı. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen arkadaşlar arasındaki tartışma alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştü. Kavgayı gören mahalle sakinlerinden 48 yaşındaki Ali Sebetçi kavga eden ikiliyi uyararak araya girdi. Yakup Özen (30) ile tartışan Çağlayan Tutku (40) bu kez kendilerini uyaran Ali Sebetçi ile tartışmaya başladı. Çağlayan Tutku, belindeki çıkardığı silahla Ali Sebetçi'ye ateş ederek kalbinden vurdu.



Yakup Özen (Solda) ve Çağlayan Tutku (Sağda)

Olay sonrası Çağlayan Tutku, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olurken, olay yerine gelen Ali Sebetçi'nin yakınları Yakup Özen'i darp etti. Kalbinden silahla vurularak hastaneye kaldırılan Ali Sebetçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden Ali Sebetçi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Akçaabat Doğanköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cinayeti işleyen Çağlayan T. ise jandarmadaki ifadesinin ardından Akçaabat Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.