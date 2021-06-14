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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:28

’de iki ayrı bölgede orman yangını

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de iki ayrı bölgede orman yangını

’de iki farklı bölgede öğleden sonra çıkan orman yangınlarına müdahale çalışması başlatıldı.

merkeze bağlı Çiçekli Köyü ile Pülümür İlçesi'ne bağlı Kovuklu Köyü'nde öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktık. Çiçekli Köyü'ndeki yangına Tunceli Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve köylüler tarafından müdahalede bulunulurken, Pülümür İlçesi'ne bağlı Kovuklu Köyü'ndeki yangına müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi.

Öte yandan bugün Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla suda boğulma ve orman yangınlarının önüne geçebilmek için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirilmişti.

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Tunceli’de iki ayrı bölgede orman yangını
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