Tunceli’de iki ayrı bölgede orman yangını

Tunceli merkeze bağlı Çiçekli Köyü ile Pülümür İlçesi'ne bağlı Kovuklu Köyü'nde öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktık. Çiçekli Köyü'ndeki yangına Tunceli Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve köylüler tarafından müdahalede bulunulurken, Pülümür İlçesi'ne bağlı Kovuklu Köyü'ndeki yangına müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi.

Öte yandan bugün Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla suda boğulma ve orman yangınlarının önüne geçebilmek için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirilmişti.