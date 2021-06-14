Üniversiteli Müzeyyen'e acı veda! Antalya'da kazada ölmüştü...

Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi geldi. Yapılan incelemede bisiklet sürücüsü Müzeyyen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Müzeyyen Koç'un cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Hasan K. ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.