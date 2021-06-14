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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Urfalı Defne’den büyük gurur

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Urfalı Defne’den büyük gurur
Şanlıurfalı 11 yaşındaki piyanist , Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen Çocuk ve Genç Yaratıcılık Müzik Yarışması'nda dünya birincisi oldu. Defne Ekmekçi, Uluslararası Toronto Çağdaş Sanatlar Akademisi tarafından düzenlenen "Çocuk ve Genç Yaratıcılık Müzik Yarışması"na katıldı. , Kanada, Amerika gibi çok sayıda ülkeden 250 öğrencinin katıldığı yarışma online olarak yapıldı. 11 yaşındaki Ekmekçi çaldığı "The Somersault King" adlı eserle 10-12 yaş kategorisinde dünya birincisi oldu. Defne, başarısını "Piyanoyla ikinci sınıftayken müzik kulübünde tanıştım. Kendim sınavlara katılmayı istedim İngiltere'de düzenlenen bir yarışmaya katıldım. London College Of Music'te başarı elde ettim daha sonra Paris'te düzenlenen bir yarışmaya online olarak katıldım ve burada birincilik elde ettim" sözleriyle anlattı. Defne'nin ismi akademinin internet sayfasında yer alırken, plaket ve sertifikası da gönderildi.
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Urfalı Defne’den büyük gurur
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