Uyuşturucu batağına arkadaş çekiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Narkolog Projesi
" kapsamında haklarında uyuşturucu suçlarından dolayı işlem yapılan kişilere uygulanmak üzere 74 sorudan oluşan anket hazırladı.
33 BİN 56 ŞÜPHELİYE ANKET
Uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon gibi konularda yaşanan sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan araştırma kapsamında, 81 ilin narkotik birimlerinde çalışan 325 personel tarafından 2020
'de uyuşturucu suçundan hakkında işlem yapılan 33 bin 56 şüpheliye anket uygulandı. Hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını beyan eden 23 bin 526 şüphelinin verdiği cevaplar, "Narkolog Projesi Analiz Raporu"nda bir araya getirildi. Rapor, uyuşturucunun birey, aile
ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi. İşte sonuçlar:
Uyuşturucuya başlama yaşı 20.9, tütüne başlama yaşı 16.5 ve alkole başlama yaşı ise 17.8 olarak tespit edildi.
Uyuşturucu suçu işleyenlerin yüzde 95.5'i erkek. Yüzde 40.1'i ortaokul, yüzde 22.6'si lise, yüzde 31.7'si ilkokul, yüzde 2.8'i üniversite ya da yüksekokul, yüzde 0.1'i yüksek lisans mezunu. Yüzde 1.5'i okuma yazma bilmiyor ve yüzde 1.2'si okuryazar.
"Aile içinde şiddet var mı?" sorusuna ankete katılanların yüzde 32.8'i "Hiç" cevabı verirken, katılımcıların yüzde 29.7'si "Nadiren", yüzde 21.9'u "Ara sıra", yüzde 9.3'ü "Cevap vermek istemiyorum", yüzde 4.3'ü "Sıkça" ve yüzde 2.2'si "Sürekli" yanıtı verdi.
Ankete katılanların yüzde 87.6'sı ilk kez uyuşturucu madde kullandığında bekar, yüzde 11.1'i evli, yüzde 8'i eşinden boşanmış ve yüzde 0.2'si ise eşinin hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.
İlk denenen uyuşturucu maddeye bakıldığında dünya
üzerinde olduğu gibi Türkiye
genelinde de yüzde 80'i esrar ile başladığını ifade etti. İlk nasıl temin edildiği sorusuna ise, yüzde 75.9'luk oranla "Arkadaş veya yakın çevremden" cevabı verildi.
Katılımcıların yüzde 48.3'ü sosyal güçlükle karşılaşırken, yüzde 69.8'inin ailesiyle, yüzde 14.2'nin arkadaşlarıyla ve yüzde 8.7'sinin ise sevgilisiyle arası bozuk.
DEDEKTÖR KÖPEKLER İŞ BAŞINDA
Van'da durdurulan iki araçta dedektör köpekleri Magnum ile Rexo sayesinde 554 paket 306 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik ekipleri, Edremit ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada tavan kısmına zulalanmış halde 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli N.Ç. gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince İpekyolu ilçesinde durdurulan araçta ise Magnum'un yaptığı aramada 50 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli R.Y. gözaltına alındı.