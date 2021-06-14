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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:23

Uyuşturucu maddeyi peçeye emdirdiler

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uyuşturucu maddeyi peçeye emdirdiler

’te düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Uyuşturucu tacirlerinin şeytanın aklına bile gelmeyecek bir yöntemle, uyuşturucu maddeleri peçetelere emdirdikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürüttükleri operasyonlarda içinde iki şüphelinin bulunduğu şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan armalarda araçta bulunan çok sayıda peçete ekipleri şüphelendirdi. Peçeteleri incelemeye alan ekipler, Sentetik Kannobinoid adı verilen Bonzai maddesinin peçetelere emdirildiğini tespit etti. Yaklaşık değeri 400 bin Türk lirası olan peçetelere el koyan ekipler, otomobilde bulunan T.K ve M.G'yi gözaltına aldı. Akıllara durgunluk veren uyuşturucu madde ticareti yöntemini geliştiren iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Uyuşturucu maddeyi peçeye emdirdiler
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