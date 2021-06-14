Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:10

Adana polisi, torbacı diye tabire edilen sokak satıcılarına yönelik şok baskınlarına devam ediyor. Narkotik polisin bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 122 uyuşturucu tacirini yakaladı.