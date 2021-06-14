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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:10

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Adana polisi, torbacı diye tabire edilen sokak satıcılarına yönelik şok baskınlarına devam ediyor. Narkotik polisin bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda 122 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 7-13 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda, 99 adrese baskın yapıldı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 122 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 3 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 483 gram esrar, 273 kök Hint keneviri, 165 gram eroin, 149 uyuşturucu hap, 124 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 122 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı 108 ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
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