Uyuşturucunun yıkıcı sonuçları ankette ortaya çıktı

Uyuşturucu kullanan kişilerin verdiği çarpıcı cevaplarlar uyuşturucunun yarattığı yıkıcı sonuçları gözler önüne serdi. 2020 yılında uyuşturucuya başlama yaşı 20,9 iken tütüne ilk başlama yaşı 16,5 ve alkole başlama yaşı ise 17,8 olarak tespit edildi. Ayrıca bekarların evlilere oranla uyuşturucuya daha fazla eğimli olduğu sonucunu ortaya çıkarken kişilerin uyuşturucuya karşı merakı ona başlamasına neden olduğu görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2018'de hayata geçirilen Narkolog Projesi kapsamında, haklarında uyuşturucu suçlarından dolayı işlem yapılan kişilere uygulanmak üzere 74 soruluk anket hazırlandı. Böylelikle anketten çıkan sonuçla birlikte suçların arkasında yatan nedenleri ve uyuşturucu madde talebi, madde kullanımı, bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon alanlarında yaşanan sorunlara daha güçlü ve etkin biçimde mücadeleye edilmesini sağlamayı amaçlandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 ilin narkotik birimlerinde çalışan 325 personel tarafından 2020'de uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında adli işlem yapılan 206 bin 421 şüpheliden 33 bin 56'sına anket uygulandı. Ankete katılan 33 bin 56 şüpheliden hayatının herhangi döneminde madde kullandığını beyan eden 23 bin 526'sının verdiği cevaplar, "Narkolog Projesi Analiz Raporu"nda bir araya getirildi.

EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞTÜKÇE SUÇ İŞLEME ORANI ARTIYOR

Uyuşturucu suçu işleyen kişilerin yüzde 95,5'i erkek, yüzde 4,5'i kadın olarak görüldü. Ayrıca uyuşturucu suçlarına karışan kişilerin eğitim durumlarının düşük olduğu görüldü. Yüzde 40,1'i ortaokul, yüzde 22,6'si lise, yüzde 31,7'si ilkokul, yüzde 2,8'si üniversite ya da yüksekokul, yüzde 0,1'i yüksek lisans mezunuyken yüzde 1,5'i okuma yazma bilmiyor ve yüzde 1,2'i okuryazar.

Uyuşturucu kullanan kişilere,' Aile içinde şiddet var mı?' şeklindeki anket sorusuna 32,8 oranında hiç cevabını verirken nadiren 29,7, ara sıra 21,9, cevap vermek istemiyorum 9,3, sıkça 4,3 ve sürekli 2,2 olarak cevap verildi. Literatüre parçalanmış veya ilişki ve iletişimi düzgün yürümediği ailelerin çocuklarında uyuşturucu kullanma riskinin yüksek olduğu şeklinde tespiti bulunuyor. Ancak Narkolog anketinde elde edilen veriler doğrultusunda bu tespite tam olarak teyit edilmediği gözlemlendi.

BEKARLAR DAHA FAZLA UYUŞTURUCU KULLANIYOR

İlk kez uyuşturucu madde kullanmaya başladığındaki medeni durumu değerlendirildiğinde bekarların hedef olma potansiyeli daha yüksek olduğu görüldü. Bu kişilerden yüzde 87,6'i ilk kez uyuşturucu madde kullandığında bekar, yüzde 11,1'si evli, 8,0'si eşinden boşanmış ve yüzde 0,2'i ise eşinin hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.

UYUŞTURUCU, TÜTÜN VE ALKOLE BAŞLAMA YAŞI

Uyuşturucuya başlama yaşı tüm dünyada ortalama, ortanca veya sık tekrar eden yaş değerleri üzerinden hesaplanıyor. Uyuşturucuya başlama yaşı 2020'de 20,9 ve en riskli dönem yüzde 71,2 ile 15-24 yaş grubu olarak tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmaya başlamadan önce tütün kullanım oranı yüzde 83,4'tür. Tütüne başlama yaş ortalaması ise 16,5'tir. Aynı şekilde alkol kullanım oranı yüzde 37,5'tir ve alkole başlama yaş ortalaması ise 17,8 olduğu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCUYA ESRAR İLE BAŞLANIYOR

Uyuşturucuda ilk denenen maddeye bakıldığında dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de yüzde 80'i esrar ile başladığını ifade etti. Esrarı, metamfetamin, eroin, bonzai, ecstasy, sentetik ecza, captagon, kokain ve afyon sakızı izledi. Madde kullanımına esrarla başlayan her 5 kişiden 3'ünün daha sonra farklı maddeleri kullanmaya başladığı tespit edildi. Bu durum, esrarın daha ağır uyuşturuculara geçiş için basamak olarak kullanıldığı şeklinde değerlendirildi.

MERAK ETTİKLERİ İÇİN UYUŞTURUCU DENENİYOR

Uyuşturucuyu ilk olarak nasıl temin edildiği sorusuna ise, yüzde 75,9'luk oranla "arkadaş veya yakın çevremden" şekilde cevap verildi. Uyuşturucu maddeye başlama nedeni olarak yüzde 38 uyuşturucu madde kullanmaya merak etkisiyle, yüzde 15'i arkadaş ısrarıyla, yüzde 19'u özenme etkisiyle, yüzde 14,1'i kişisel sorunları, yüzde 7,3'ü' aile içi sorunları nedeniyle ve yüzde 6,1'si eğlenmek ya da keyif almak amacıyla başladı. Madde bağımlılığı sebebiyle tedavi olmak isteyip istemedikleri sorusu karşısında kişiler yüzde 36,3 tedavi olmak istediğini, yüzde 5,1'i tedavi olmak istemediğini ve yüzde 1,5'i tedavinin işe yaramayacağını düşündüğünü belirtti. Ayrıca yüzde 44'ü bağımlı olmadığını ifade ederken yüzde 10,1'i kendisi bırakabileceğini söyledi.

UYUŞTURUCU KULLANIMI KİŞİNİN SOSYAL YAŞAMINI BİTİRİYOR

Uyuşturucu madde kullanımdan dolayı sosyal güçlükle karşılaşma oranı yüzde 48,3 olarak belirlendi. Uyuşturucu kullanan kişiler yüzde 69,8'i uyuşturucu kullanmasından dolayı ailesiyle, yüzde 14,2'si arkadaşlarıyla ve yüzde 8,7'si sevgilisiyle olan ilişkilerinin bozulduğunu beyan etti. Bu kişilerden yüzde 2,6'sı çevresi tarafından yalnız bırakıldığını, yüzde 3,2'si işten atıldığını ya da iş yerinde problemler yaşadığını, yüzde 0,7'i okuldan atıldığını, yüzde 0,5'i fiziksel şiddete maruz kaldığını ve yüzde 0,3'ü ise ikametinden çıkarıldığını dile getirdi