Yusuf'un katil zanlısı tutuklandı

Aralarında husumet olduğu mahalle arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "Mahalleden tanıyorum. Bir konu nedeniyle tartışmıştık bana küfredince aramızda kavga yaşandı. Sonrasını hatırlamıyorum, ben vurmadım" diyerek kendisini savundu ancak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı çağıran Onur C. parka gelen Karataş'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmış, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri alan Yusuf Karataş, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Yunus Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayı gerçekleştiren Onur C, bir süre sonra olay yerine gelerek polise teslim olmuştu.