1 haftada 80 operasyon, 13 tutuklama

Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 haftada gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada 07 Haziran ile 13Haziran 2021 tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 78 çalışma ve operasyon gerçekleştirildiği ve bu çalışmalarda 124 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

13 TUTUKLAMA

Emniyetin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan, 106'sının sorgusu ve işlemleri sonrasında serbest kaldığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişinin adli kontrol ile serbest kaldığı, 13'üin ise tutuklandığı öğrenildi. Yapılan operasyon ve çalışmalarda ise 377 gram Esrar, 1 kilo 739 gram Bonzai, 275 gram Metamfetamin, 3 Ecstasy, 6 sentetik ecza, 25 gram Kokain, 67 gram skunk ile birlikte 1 tabanca, 3 fişek, 3 hassas teraziyle, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 495 TL ele geçirildi.

JANDARMA'DAN 2 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği 2 olayda, 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın çalışmalarında ise 58 gram skunk, 25 gram kenevir tohumu ve 15 kök hint keneviri ele geçirilirken 5 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.