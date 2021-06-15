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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:42 Son Güncelleme: 15.6.2021 12:45

'daki sır cinayet çözüldü: Bu yüzden öldürmüş!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa'daki sır cinayet çözüldü: Bu yüzden öldürmüş!

’da 2 Haziran tarihinden bu yana kayıp olan 32 yaşındaki Murat Özkemer, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti araştıran ekipler, Özkemer’in yakın arkadaşı Onur Semiz (30) tarafından öldürüldüğünü belirledi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemer, 2 Haziran tarihinde aniden ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu genci arama çalışmaları sürerken, olayı araştıran Cinayet Bürosu ekipleri, Özkemer'in telefon sinyalini ve son aramalarını incelemeye aldı. Kendisiyle son görüşenin 30 yaşındaki Onur Semiz olduğunu tespit eden ekipler, şahsı gözaltına aldı. Sorguya alınan Semiz, alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti.

"BİN TL BORCU VARDI O YÜZDEN ÖLDÜRDÜM"

İl Emniyet müdürlüğüne getirilen Onur Semiz'in yapılan sorgulamasında, Murat Özkemer'in kendisine Bin TL borcu olduğunu, borcunu ödemediği için aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kendisini öldürdüğünü itiraf etti.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Semiz'i de yanlarına alarak İvazpaşa Mahallesi Abdal Murat Deresi bölgesindeki ormanlık alana gitti. Murat Özkemer'in cesedini bulan ekipler, Olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Özkemer'in cesedi, Savcılığın yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıpa gönderildi. Arkadaşını Bin Lira yüzünden öldüren Onur Semiz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bursa'daki sır cinayet çözüldü: Bu yüzden öldürmüş!
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