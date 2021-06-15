4 çocuk annesi kadın, sırtından vurularak öldürüldü

Diyarbakır
'da, evli ve 4 çocuk annesi Esma Yücel (35), evinde sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar
ilçesi Huzurevleri Mahallesi
'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip kapıyı çaldı. Yanıt alamayan Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis, çilingir ile açtıkları kapının önünde Yücel'i sırtından vurulmuş halde ölü buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Esma Yücel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu
'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.