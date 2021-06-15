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Giriş Tarihi: 15.6.2021

4 çocuk annesi kadın, sırtından vurularak öldürüldü

4 çocuk annesi kadın, sırtından vurularak öldürüldü
'da, evli ve 4 çocuk annesi Esma Yücel (35), evinde sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde merkez ilçesi 'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip kapıyı çaldı. Yanıt alamayan Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis, çilingir ile açtıkları kapının önünde Yücel'i sırtından vurulmuş halde ölü buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Esma Yücel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere 'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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4 çocuk annesi kadın, sırtından vurularak öldürüldü
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