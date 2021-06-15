5 saatte 4 marketten hırsızlık yaptı: Çantadan neler çıktı neler!

İlginç hırsızlık olayı Bolu'da meydana geldi. Irak uyruklu E.B.M. öğle saatlerinde üzeri masa örtüsüyle kapatılmış çantayla market market gezmeye ve reyonlardan çaldığı gıda, ihtiyaç maddelerini çantaya saklayarak hırsızlık yapmaya başladı.

En son İhsaniye Mahallesindeki A-101 Marketine giden Irak uyruklu kadın burada da aynı yöntemle reyonlardan hırsızlık yaparken kameralara yakalandı. Mağaza Müdürü Furkan Enes Keskin, durumu fark edince hırsızlık yapan kadını takibe aldı. Takip edildiğini fark eden Irak uyruklu E.B.M. bir apartmanın bodrum katına saklandı ama mağaza müdürüne yakalanmaktan kurtulamadı.

Olaydan sonra polise haber verilmesinin ardından Irak uyruklu kadın çaldığı malzemeleri koyduğu çantayla birlikte Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.

Polis merkezinde çanta içerisinde yapılan aramada A-101 marketinden çalınan 15 adet ton bağlı, 2 paket beyaz peynir, 3 ayakkabı, dondurma ve tavuk bulundu.

Suçunu itiraf eden Irak uyruklu kadının evinde de yapılan aramada 5 saat içerisinde 4 marketten çaldığı çok sayıda gıda maddesi ile çeşitli ürünler bulundu. Polis merkezinde ifade veren E.B.m, "Maddi zorluklar çekiyorduk. 3 çocuğumla birlikte açtık. Çareyi marketlerden gıda maddelerinden çalmakta buldum. Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi. Öte yandan A-101 Mağazası Müdürü Furkan Enes Keskin'de; "Böyle olaylara çok rastlıyoruz. Görevli arkadaşım, kamaraları izlerken bir kadının reyonlardan gıda maddelerini çantaya koyduğunu görünce, durumu bana iletti. Bende kadını takibe aldım. Beni fark edince bir apartmanın boduruma gizlenmeye çalıştı. Kendisini yakalayıp polise teslim ettim. Davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

Irak uyruklu kadının çantasında ve evinde yapılan aramalarda çalıntı olan malzemeler marketlere iade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.