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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:54

7 sanatçı eserleriyle buluştu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
7 sanatçı eserleriyle buluştu

Bir ressam ve 6 heykeltıraştan oluşan 7 sanatçı, ’da düzenledikleri sergiyle eserlerini bir araya getirdi.

ve Hatay'da yaşayan ressam Gülseren Aldemir ile heykeltıraşlar Esra Aydınalev, İsmail Küçükbozdol, Mustafa Duyuler, Mükremin Şahiner, Mahir Yılmaz ve Noyan Zenger, eserlerini Karma Heykel ve Resim Sergisi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Adana Ziyapaşa Bulvarı'ndaki Korart Galeri'de tuval üzerine yağlıboya 3 tablo ile 18 heykel sergileniyor. Sergi 25 Haziran 2021 tarihine kadar pazar ve pazartesi günleri hariç diğer günlerde saat 11.00 – 18.00 arası ziyaret edilebiliyor.

Sergide Pablo Picasso, Salvador Dali ve Frida Kahlo heykelleriyle yer alan Esra Aydınalev, atölye çalışmalarında tanışıp arkadaş olan sanatçı grubu olarak böyle bir sergi düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

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7 sanatçı eserleriyle buluştu
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