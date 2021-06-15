ABD’li ünlü oyuncu, 83 yaşında hayatını kaybetti

"Şebeke", "Kurtuluş" ve "Superman" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD
'li sinema oyuncusu Ned Beatty, yaşamını yitirdi. Menajeri Deborah Miller, 83 yaşındaki oyuncunun önceki gün Los Angeles'taki evinde "doğal sebeplerle" öldüğünü bildirdi. Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, Hollywood
'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu. Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1937'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de "Kurtuluş" filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı. Oyuncu, 1976 tarihli "Şebeke" filmindeki televizyon yöneticisi "Arthur Jensen" rolüyle, "En İyi Yardımcı Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilmişti.