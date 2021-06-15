Afray için ilk kazma vurulacak

SABAH
İl Buluşmaları etkinliğinde bir araya geldiğimiz Afyonkarahisar
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Zeybek
, şehre dair proje ve hedeflerini anlattı. Afyonkarahisar'ın trafiğini rahatlatmak için şehrin vizyon projeleri arasında yer alan AFRAY için dev bir adım attıklarını aktaran Zeybek, "Devlet Demiryolları
ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. Buna göre güzergâh projelendirilecek. İhalesi yapılan ve yatırım programına alınan proje için 2021 yılı içinde ilk kazma vurulacak. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlayacak AFRAY Banliyö Hattı
proje güzergâhında değişikliğe gittiklerini anlatan Zeybek, "Daha önce öğrencilere uzak olan güzergâhı üniversitemiz, Devlet Demiryolları 7
. Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi
'nin kampüsünden geçmesini kararlaştırdık" diye konuştu.
25 BİN KONUTA ÇÖPTEN ELEKTRİK
Göreve geldikleri günden bugüne birçok projeyi de tamamlayıp hayata geçirdiklerini aktaran Zeybek, en önem verdikleri projelerden birinin katı atıktan elektrik ürettikleri biyometanizasyon tesisi olduğunu kaydetti. Yatırım bedeli 100 milyon TL olan biyometanizasyon tesisinin tamamlanarak diğer tesislerle entegre olarak çalışmaya başladığını aktaran Zeybek, "Tesise getirilen çöplerden üretilen elektrik saatte yaklaşık 3 megavat. Bu da 25 bin konutun elektrik tüketimi ile eş değer. Aynı zamanda istihdama da katkı sağladık. Tesislerimizde yaklaşık 200 kişi istihdam ediliyor" şeklinde konuştu. Afyonkarahisar Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi ile birlikte ilde halihazırda yıllık 200 bin ton evsel atığın toplandığını anlatan Zeybek, şöyle devam etti: "Bu atıklardan geri dönüştürülebilir olanlar (kağıt-cam-plastik-metal) geri dönüştürülmekte, organik atıklardan ve geri kazanımı mümkün olmayıp düzenli depolama lotlarında depolanan atıklardan ise son teknolojiler kullanılarak ısı ve elektrik elde ediliyor. Böylece önceden çöp olarak görülen atıklar artık ekonomik bir değere dönüştüğü gibi olumsuz çevresel etkilerinin de önüne geçiliyor. Evsel atıkların yanı sıra Afyonkarahisar ve çevre illere hizmet veren Tıbbi Atık Tesisi de yıllık 1.300 ton atığı sterilize ederek bertarafını sağlanıyor." Çevre temizliğine büyük önem verdiklerini aktaran Zeybek, "Çevre temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 11 milyon TL tutarında 31 yeni aracı belediye araç filosuna katarak dev bir yatırıma imza attık" diye konuştu.
YAYA TRAFİĞİ RAHATLATILIYOR
Seçim öncesi vaatlerinden olan Mısri Mahallesi ile İmaret Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Zeybek, şunları anlattı: "İlk olarak Mısri Mahallesi'nde 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edildi. Bu alan 52 bin 251 metre kareden oluşuyor. Bunun yanında cadde üzerlerinde günümüz mimarisine uygun biçimde planlanmış konut bloklarının zemin katlarında ticari üniteler oluşturuldu. Ayrıca ticari yapıya yönelik arastalar planlandı. Oluşturulan bu ofiste, hak sahibi vatandaşlara proje hakkında bilgiler veriliyor." Atatürk Caddesi üzerinde üst geçit çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Zeybek, "Kentin yaya trafiğini rahatlatmak adına engelli bireylerin, yaşlıların ve çocukların ulaşımlarını güvenli hale getirmek okullar bölgesi olarak bilinen günde yaklaşık 2 bin öğrencimizin geçiş yaptığı Atatürk Caddesi'ne aynı anda 16 kişinin binebileceği asansörlü üst geçidi hizmete açtık" dedi.
1000 KİŞİLİK İSTİHDAMIN YOLUNU AÇTI
AFYONKARAHISAR'A yatırımcı kazandırmak adına yaptıkları girişimlerde mutlu sona ulaştıklarını anlatan Başkan Zeybek, "Şehrimizde istihdam oluşturmak amacıyla her türlü faydalı girişime destek veriyoruz. Bu amaçla 'İstihdam Ofisini' hizmete alarak Katlı Kapalı Pazaryerinin üst katında 800-1000 kişinin istihdam edeceği tekstil fabrikasının kurulmasına öncü olduk. İstihdamın önünü açmak adına Afyonkarahisar'a yatırım yapmak isteyen herkesin yanındayız" dedi.
13.5 MİLYON TL'YE ESKİ EVLER RESTORE EDİLECEK
SOKAK Sağlıklaştırma Projeleri'ne büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Zeybek, "Eski Afyon olarak bilinen tarihi konaklarımızı aslına uygun hale getirmek adına çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütüyoruz. 30.11.2020 tarihinde işe başlanmış olup, iş şu an yüzde 10 seviyesine geldi. 2022 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında Ulu Camii çevresinde toplam 112 adet binanın dış cephe restorasyonu gerçekleşecek. Projenin maliyeti 13.5 milyon TL. Bu çalışmalar ışığında 260 adet konutun dış cephe iyileştirmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızdan 7.5 milyon liralık hibe desteği aldık" dedi.
Gürcan Bilgiç
Rekabet ve Teknofest
Sabah yazarları olarak Afyonkarahisar'ın "önlenemez yükselişine"
şahit olma şansını yakaladık. Genç Vali Gökmen Çiçek adını Gökmen Özdenak'dan almış ama sarı - lacivertli renklere gönlünü vermiş. Eşiyle birlikte kentin kültürüne, gençlerine ve kadınlarına yeni fırsatlar
- vizyon tanıyan girişimlerini dinledik. Herkesi dinledik. Sadece siyasiler değil, iş insanları da yenilenmenin ritminde ve coşkulu
konuştular. Elbette bizim uzmanlığımız spor hamleleri üzerineydi. Afyonspor'un Afjet himayesinde 2'den bire çıkıp, bir senede tekrar 2. Lige dönmesini "olmamış" kabul ediyorlar; çok büyük yanlış... Basketbol ve voleybolda en üst seviyede mücadele devam ediyor ancak gençlerin kalbi futbolda. Teknofest'e odaklanmışlar gençler adına.
2022'de Afyon'da yapılmasını istiyorlar. Havacılık, teknoloji ve uzay bilimleri, Afyon semalarında olsun diye konsantre olmuşlar.
Pınar Yıldız Yüksel
Mutluluğun şehri teknoloji üssü olmak istiyor
TÜİK verilerine göre Afyonkarahisar Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri.
Peki, Afyonluların bu denli mutlu olmasının sırrı ne olabilirdi? Bir gazeteci olarak Afyonkarahisar'ı gezerken en çok bu sorunun cevabını aradım. Ne de olsa tarih boyunca insanlık hep bu sırrın peşine düşmüştü. Öncelikle sokaklarında ve Afyon'da akan zamanda tatlı bir huzur var.
Telaş yok. İnsanlar toprağına bağlı. Toprağı sadık dostları kabul etmişler ve ekip biçmekten vazgeçmemişler. Tabiat da onlara cömert davranmış. Bu cömertliği enfes lezzetler haline getiren Afyonlular da UNESCO tescilli bir gastronomi şehri olmuş. Sınırlarında bulunan iki üniversite ile bilim ve teknolojide de iddialılar.
Öyle ki, 2022 TEKNOFEST etkinliğinin Afyonkarahisar'da yapılmasını istiyorlar. Neden olmasın
diyorum, mutluluğun şehrinde yetişen gençler, elbet şehirlerini de teknoloji üssü haline getirebilir.
Emine Tunadan
Türkiye'nin mutfak geleneğini sürdürüyor
Afyonkarahisarda bölgenin Ege kültürü ile harmanlanmış Orta Asya izlerini sürmek çok mümkün. Başta sucuk ve pastırma
olmak üzere et yemeklerindeki başarıları, ekmek kadayıfı gibi zarif bir tatlının yapımındaki biricik olma durumu, saray mutfağından esinlenilmiş lokum kültürü ve kaymak gibi nefis bir tadın simge kenti konumundaki duruşları ile Türkiye'nin mutfak geleneğini sürdürme konusundaki öncü kentlerinden biri Afyonkarahisar
. Keşkek gibi Anadolu'nun birçok bölgesinde yapılan bu törensel yemek burada tadına doyulmaz bir özelliğe sahip. Dileğim bu güzel kentin sahip olduğu lezzetleri, malzeme zenginliğini, sofra kültürünün
bir diğer hazinesi olan kapkacak çeşitliliğini ve el sanatlarını çok daha fazla insana duyurmaları.
İdil Çimrin
Afyon mutfağı Anadolu'nun özeti
Son yıllarda Anadolu'nun yerel mutfaklarının şöhreti giderek artıyor.
Dünyanın farkına vardığı yöresel mutfak zenginliklerimiz UNESCO tarafından bir bir tescil edilmeye başlandı. Son olarak Afyonkarahisar'ın Yaratıcı Şehirler Ağı Programına dâhil oldu. Afyonkarahisar, Ege bölgesinde yer almasının yanı sıra hem Akdeniz hem de İç Anadolu bölgesinin iklimsel özelliklerini barındıran şehir tarihten günümüze tam bir kesişme noktası olmuş.
Ege'ye açılan bir yayla görünümünde olan ve Friglerden Lidyalılara, Selçuklulardan Osmanlılara
kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bereketli topraklar, yörede yetişen ürün çeşitliği ve hayvansal üretimiyle mutfağı şekillendirmiş. Bölgenin tarihi geçmişi ve coğrafi özellikleriyle şekillenen Afyon mutfağı,
aslında bir bakıma Anadolu'nun özeti
görünümünde.