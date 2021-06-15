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Giriş Tarihi: 15.6.2021 15:13

Afrin'de bombalı araç patladı: 1 ölü, 2 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Afrin'de bombalı araç patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Zeytindalı Harekat bölgesinde meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralandı. Yerel kolluk birimleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Zeytindalı Harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Afirin kentinin doğusunda bulunan Kefer Cenne bölgesindeki kontrol noktasında bombalı araç patladı. Çevrede büyük bir korku ve paniğe neden olan patlamada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 sivilde yaralandı. Genel güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, olayla ilgili Valiliği Koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince tahkikat başlatıldı.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Hatay Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in doğusundaki Kefer Cenne'de kontrol noktasında bombalı araç patladı. İlk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 2 sivilde yaralandı.

Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." denildi.

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Afrin'de bombalı araç patladı: 1 ölü, 2 yaralı
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