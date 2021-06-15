Giriş Tarihi: 15.6.2021

Afyonkarahisar’a 18 yılda 35 milyar TL’lik yatırım yapıldığı bilgisini veren Milletvekili Eroğlu, “Gelecek yıl da TEKNOFEST’i getirmek istiyoruz. Bu etkinlik Afyonkarahisar’a yakışır” dedi