Afyonkarahisar’a yakışır

Sabah'ın dev yazar kadrosu, 'İl buluşmaları' etkinliğinde Afyonkarahisar milletvekilleriyle bir araya geldi. Etkinlikte, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu , AK Parti Milletvekili Ali Özkaya , AK Parti İbrahim Yurdunuseven ve MHP Milletvekili Mehmet Taytak şehre dair hedef ve projelerini yazarlarla paylaştı. Gelecek yıl büyük taarruzun 100'üncü yılının kutlanacağına dikkat çeken vekiller, "Bu kutlamayı TEKNOFEST etkinliğiyle taçlandırmak istiyoruz. Muhalefet ve iktidar vekilleri, TEKNOFEST'in Afyonkarahisar'da kutlanması için talepte bulundu. Umarız Büyük Taarruz 'un 100. yılını Cumhurbaşkanımızın da katılacağı çok büyük bir etkinlikte kutlarız" dedi.Son 18 yılda Afyonkarahisar'a yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, şehre bu süre zarfında 35 milyar TL'lik yatırım yapıldığına dikkat çekti. Eroğlu, "Şehrimiz hem kara hem de demiryolunun kavşağı. Buradaki bütün yollar tıpkı Afyon kaymağı gibi oldu. Önümüzdeki yıl hızlı tren geliyor. Havalimanı var, en ileri teknoloji hastaneler var... Türkiye 'deki termal otoritelerin büyük bölümü burada. Termal turizmde Afyon tarihinin en büyük teşviklerini aldı. Bu yatırımlarla termalde şaha kalktı. Türkiye'nin termal, spor ve sağlık turizm merkezi oldu" ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar'ı şimdi de spor turizminin merkezi yapmak için çalıştıklarını anlatan Eroğlu, "Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası 'na (MXGP) iki kez ev sahipliği yaptı, 40'a yakın ülkeden 200'ün üzerinde sporcu şehrimizde ter döktü. Bu yıl etkinliğe üçüncü kez ev sahipliği yapacağız. 2 milyar insan Afyonkarahisar'ı izleyecek" diye konuştu.Afyonkarahisar'da 63 baraj ve gölet yaptıklarını anlatan Eroğlu, böylece tarım ve hayvancılığın da desteklendiğini kaydetti. "Kokarca diye akar çay vardı eskiden. Orayı temizledik. Şimdi yanındaki evlerin fiyatları katlandı. AK Parti ile Türkiye şekil değiştirdi" diyen Eroğlu, Türkiye'de yeşil alanı en çok artıran ilin Afyonkarahisar olduğunu kaydetti. Eroğlu, "İlk defa Afyon'da çok ileri katı atık tesisi kurduk. Metan gazından elektrik üretiyoruz. Ayrıca tıbbi atık tesisinin olduğu iki ilden biri Afyon" şeklinde konuştu. Afyon'a yatırımların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Eroğlu, yeni yatırımlarla birlikte bu yıl sonuna kadar şehre yapılan toplam yatırımın 40 milyar TL'yi geçeceğine dikkat çekti.(AK Parti Milletvekili)100'ÜNCÜ YILI COŞKULU KUTLAYALIMBüyük Taarruz'un 100. Yılının kutlanacağını hatırlatan Ali Özkaya, "Hem ülkemiz hem de şehrimiz için çok önemli olan Büyük Taarruzu coşkulu bir kutlamayla taçlandırmak istiyoruz. Bunun için de TEKNOFEST etkinliğini şehrimize getirmeyi arzu ediyoruz. Şehrimiz gerek yatak kapasitesi gerek lojistik avantajlarıyla buna müsait. Ayrıca festivalin yapılacağı alanlar da şehrimizde mevcut. İnşallah bu etkinliği Afyonkarahisar'da yaparız" şeklinde konuştu.(AK Parti Milletvekili)AYAZINI'YI TURİZME KAZANDIRACAĞIZtermalin, lezzetin ve mermerin başkenti olduğunu söyleyen İbrahim Yurdunuseven, şehrin çok güçlü bir tarihi mirasa sahip olduğuna dikkat çekti. Yurdunuseven, "Ayazini Likya'nın kalbi. Orada geçen yıl bir çalışma başlattık. Çok güzel bir hizmeti hayata geçiriyoruz, bu güzelliği de ülkemize ve turizme kazandıracağız" dedi.(MHP MilletvekiliGÜÇLÜ BIR KOORDINASYON VARyıla yakındır Afyon'a çok hizmet yapıldığını belirten Mehmet Taytak, "Afyon'da valimiz çok iyi çalışıyor. Burada tüm Afyon bürokrasini harekete geçirdi. Dolayısıyla işler çok daha hızlı ve koordineli yürüyor. Tarihe tanıklık etmek, termalde dinlenmek istiyorsanız Afyon'a gelmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.Bir ilin ön plana çıkması yerel yöneticilerin vizyonu, azmi ve başarısıyla olur. Afyonkarahisar da bu anlamda diğer illerin örnek alması gereken bir şehir… Kısa süre önce atanan Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek şehri kalkındırmak için el ele vermiş durumda… Vali Gökmen Çiçek'in ayağının tozuyla başlattığı projeler her kesime dokunuyor. Zaten şehirde lakabı 'projeci vali'ye çıkmış… Örneğin, "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesiyle küçükbaş hayvancılık destekleniyor. Afyon'un yerel markalarını dünyaya açacak e-ticaret sitesi 'albikere.com'la şehre özgü ürünlerin dört bir tarafta bilinirliği artıyor. Kadın Kültür Evleri projesiyle ev kadınları hem eğitim görüyor hem sosyalleşiyor. Tabii valiliğin çalışmaları bunlarla da sınırlı değil… Bu günlerde Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın düzenlendiği Afyon'un yeni hedefi Teknofest… Eminim onu da getirmeyi başarırlar… Sadece projelerle de iş bitmiyor. Gördüğüm kadarıyla, vali de belediye başkanı da sürekli sahadalar. İş gereği Anadolu'nun birçok şehrini gezdim, geziyorum. Keşke, her ilimizin yerel yöneticileri valisiyle, milletvekiliyle, belediye başkanıyla birlikte eşgüdüm içinde Afyon örneğindeki gibi çalışsa… İnanın o zaman Ankara'ya daha az iş düşer…Turizm açısından umut vaadeden, hayalleri olan bir şehir. Balon turları, gastronomi hedefleriyle önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar'ı daha çok konuşacağız belli ki. Artık Afyon bir geçiş kavşağı olmaktan çok ötesi. Vali Gökmen Çiçek göreve geldiği ilk günden itibaren, pandemi koşullarına rağmen kendini Afyonkarahisar'ı yeniden keşfetmeye adamış. Afyonkarahisar'ı lezzetleriyle, termal turizimiyle, tarihi mirasıyla herkese anlatma hedefinde. Ayazini Antik Kenti Afyonkarahisar'a gidip görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Kapadokya'yı andıran kaya oluşumları, samimi köy hayatı güzel şehri daha sempatik kılıyor. Afyon kaymağından söz etmeden olmaz... Malum Afyon'un kaymağı meşhur. Ama benim gibi bu lezzeti yerinde deneyimlemediyseniz çok şey kaybetmişsiniz çünkü Afyon kaymağını ilk yediğimde bugüne kadar ben kaymak yerine ne yemişim diye geçirdim aklımdan. Bu noktada Afyon sucuğuna parantez açmakta fayda var. Fabrika gezisinde gözlemlediğim kadarıyla sucuk üretimi son derece steril ve temiz ortamlarda yapılıyor. Lezzeti de bu özenden geliyor.Afyonkarahisar denilince akla ilk; Ege ve Akdeniz'e giderken mola verilip nefis yemeklerin yendiği meşhur konaklama tesisleri ve beş yıldızlı termal oteller gelir. Oysa bu kadim şehirde çok daha fazlası var! Hititler'den Frigler'e, Romalılar'dan Selçuklular'a birçok medeniyetin tarihi hazineleri, Afyon Mevlevihanesi, Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Frig Vadisi vs. gezilecek çok yer ve damakları şenlendirecek pek çok lezzet durağı var. UNESCO Yaratıcı Şehirleri Ağı'na giren Afyonkarahisar, tam bir gastronomi şehri. Meşhur Afyon sucuğu, kaymağı ve lokumunun yanı sıra Paçık, Patlıcan Gömmesi, Zürbiye, Haşhaş Tatlısı gibi 8 bin yıllık bir lezzet mirasına sahip. Motokros Dünya Şampiyonası düzenlemek gibi sürprizlere de imza atan Afyonkarahisar, işsizliğin en az olduğu beş ilden birisi. Denizi yok ama Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri. Afyon halkı Büyük Taarruz'un 100. yılında, 2022 Teknofest'e ev sahipliği yapmak istiyor. İstiklal mücadelesinin simgesi ve zafer şehrine Teknofest yakışır doğrusu.