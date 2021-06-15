Alanya'da aşı seferberliği başladı

Türkiye genelinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından başlatılan Covid-19 aşılama seferberliği Alanya'da da sürüyor. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki aşı odalarında vatandaşlar rahat bir şekilde Covid-19'a karşı etkili olan Alman Biontech aşılarını oldu. Bunun yanında ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Konaklı ve Mahmutlar mahallelerindeki sağlık ocaklarına hemşireyle birlikte memur tahsis ederek vatandaşların Covid-19 aşısını olmaları için bugünden itibaren aşı seferberliğini başlattı.

ALKÜ'DE SABAH AŞI YOĞUNLUĞU

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde aşı randevularını alan vatandaşlar aşılama yerinde önce form doldurduktan sonra doktor gözetiminde aşılarını oldu.

YERLEŞİK ALMAN TÜRKİYE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

ALKÜ Hastanesi'ne gelen yerleşik Alman vatandaşı Maria Schneider, bu sabah saatlerinde Covid-19 aşılarından olan Biontech'in ikinci aşısını yaptırdı.

Alman kadın aşısını olurken Türkiye'ye övgüler yağdırdı. "Bu kadar rahat. İkinci aşımı oldum, hiçbir aksaklık yaşamadım" diyerek aşısını olan Schnider, hemşireye teşekkür etti.