Alanya’da keklikler doğal ortama bırakıldı

Tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Durna avcılara keklikleri vurmayın çağrısında bulundu.

Alanya İlçesi'nde doğaya bırakılan keklikler için yetkililere teşekkür eden Tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Durna, avcılara keklikleri vurmama çağrısında bulundu. Durna, "Önceki gün beni Antalya Milli Parklar Şefliği'nden aradılar. Tepe Mahallesi'nde doğal ortama keklik bırakmak istediklerini ilettiler. Ben de kabul ettim. Bugün gelip doğal ortama 25 keklik bıraktılar. Keklik doğal yaşamın en güzel kuşlarından birisi. Keklik doğanın temizliği demek. Keklikleri vurmayalım, koruyalım. Antalya Milli Parklar Şefliği'ne bıraktıkları keklikler için teşekkür ederim. Doğaya tekrar keklik bırakmaları için ilerleyen zamanda talepte bulunabilirim" dedi.