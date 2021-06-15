Alkollü sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

1.81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Mehmet A.'ya çarpan otomobil sürücüsü Yahya K., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yahya K, polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde 1.81 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.