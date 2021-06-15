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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:39 Son Güncelleme: 15.6.2021 12:29

'da evli adamdan genç kadına : 10 bin TL vermezsen görüntüleri herkese izletirim!

DHA
Antalya'da evli adamdan genç kadına şantaj: 10 bin TL vermezsen görüntüleri herkese izletirim!

'da oturan S.B. (25), erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenince ayrıldı. Ancak adam, '10 bin lira vermezsen görüntülerini herkese izletirim’ diyerek genç kıza yaptı. Çok zor durumda olduğunu belirten S.B., yaşadıklarını şöyle anlattı…

Kepez'de S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti. Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

S.B. şunnları söyledi: Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim.

Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin...

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Antalya'da evli adamdan genç kadına şantaj: 10 bin TL vermezsen görüntüleri herkese izletirim!
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