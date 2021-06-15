Antalya’nın güneşi boşa gitmeyecek

Antalya Pamuk Ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) kentin güneşinin boşa gitmemesi için kolları sıvadı. İlk olarak Serik Çandırda bulunan depolarını çatı katını 5.5 milyon lira yatırım ile yılda 1.5 milyon lira tasarruf edecek güneş enerji sitemini devreye soktu. ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz yatırımın 5 yılda kendisini amorti edeceğini belirterek, "5 yıl sonunda ise 9 milyon tasarrufumuz olacak. Artık kentin güneşi boşa gitmeyecek" dedi.

AKSU'DAKİ TESİSLERİNİ DE ELEKTRİK ÜRETECEK

ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz Aksu ilçesindeki tessilerin çatısının da elektrik üreteceğini söyledi. Burada 20 bin metrekare kapalı alan (çatı katı) üzerine 3363,84 kWp güneş enerji yatırımlarını başladığını da belirten Başkan Yavuz, "Temmuz ayı sonunda teslim edilecek. Bu yatırım da bize 12.5 milyon liraya mal oldu. Yıllık 3.5 milyon lira tasarruf edeceğiz. 5 yıl sonunda ise 24.5 milyon lira tasarruf sağlayacağız" diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

AKDENİZ'İN EN BÜYÜK ÇATI YATIRIMI

ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz yatırımın bu iki yatırımın Akdeniz'in en büyük çatı üzeri enerji projesi olduğunu söyledi. Yılda mw elektriki üretimi sağlayacaklarını da belirten Başkan Yavuz, "Ayrıca Aksu'da 4 MW trafo projemiz hazır. Kısa sürede hayata geçecek" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE

Antalya'nın 12 ay güneş aldığını belirten Mustafa Yavuz, "Artık güneş yakıp biz bakmayacağız. Güneşten elektrik üreteceğiz. Sanayiye önem veriyoruz. 5 üniteli meyve suyu, salça tesisi, yem tesisi, zeytinyağı tesisi ve yağ kombinası tesisi ile pamuk işleme tesisleri, slaj işleme tesisleri için elektrik tüketimini güneşten sağlayacağız. Yani tüm sanayi tesislerimizi ürettiğimiz elektrik ile çalıştıracağız" dedi.