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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:09

Araç değil seyyar akaryakıt istasyonu

ABBAS ÇAKAR
Araç değil seyyar akaryakıt istasyonu

Kartepe İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde kurulan düzenek  ile seyyar olarak gezen ve araçlara kaçak akaryakıt doldurduğu tespit edilen bir  minübüs ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, bazı şahısların bir minübüse kurmuş oldukları özel düzenek ile kaçak akaryakıt sattığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde, takibe alınan araçtan bir Tır'a akaryakıt dolumu yapıldığının görülmesi ile operasyon için düğmeye basıldı.

ARAÇ DEĞİL YÜRÜYEN İSTASYON

Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyonda, minübüs iöerisinde bulunan depolardan markersiz akaryatıtdolumu yaptığı belirlendi. Araç içerisinde yapılan aramalarda bin 200 litrelik biri dolu biri boş depo, bir depo içerisinde 900 litre kaçak akaryakıt, 1 Sayaçlı Pompa Tabancası, 1 Pos Cihazı, 6 ajanda, 6 veresiye fişi ve 1 taşıma irsaliyesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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Araç değil seyyar akaryakıt istasyonu
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