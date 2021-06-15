BionTech ve Sinovac aşısı için randevular alınmaya devam ederken aşılama takvimindeki hız devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşıda 40 yaşa kadar indik" açıklamasını yaparken takvime her geçen gün meslek grupları da dahil olmaya devam ediyor. Aşı olacak vatandaşlar ise MHRS, E Nabız, ve telefon ile aşı randevusu oluşturabilecekler. Buna göre; aşı randevusu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? E-Nabız, telefon ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranı
KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.
AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.