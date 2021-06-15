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Haberler Yaşam Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? E-Nabız, telefon ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranı
Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:49

, nereden başvuru yapılır? E-Nabız, telefon ve MHRS ile koronavirüs ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? E-Nabız, telefon ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranı

?” sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Aşılamada hızlanma devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün güncel olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. “Aşıda 40 yaşa kadar indik” ifadesine yer veren Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından aşılama takvimine her geçen gün yeni meslek grupları da dahil oluyor. Bu kapsamda; aşı randevusu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? E-Nabız, telefon ve MHRS ile koronavirüs ekranı.

BionTech ve Sinovac aşısı için randevular alınmaya devam ederken aşılama takvimindeki hız devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşıda 40 yaşa kadar indik" açıklamasını yaparken takvime her geçen gün meslek grupları da dahil olmaya devam ediyor. Aşı olacak vatandaşlar ise MHRS, E Nabız, ve telefon ile aşı randevusu oluşturabilecekler. Buna göre; , nereden başvuru yapılır? E-Nabız, telefon ve MHRS ile koronavirüs ekranı

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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Aşı randevusu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? E-Nabız, telefon ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranı
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