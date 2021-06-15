Asıl heyecan kapı açılınca yaşandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıl Dönümüne denk gelen 14 Haziran günü dolayısıyla köy ve beldelerde yaşayan 14 çocuğu tespit ederek doğum günlerini kutladı. Kapı kapı dolaşan jandarma ekipleri çocuklara büyük sevinç yaşattı.

Çocuklara sürpriz yapan jandarma ekipleri, çocukların yaşadıkları evlere doğum günü pastasıyla giderek kapılarını çaldı. Kapıyı açınca bir anda jandarmanın elinde doğum günü pastası gören çocuklar büyük sevinç ve şaşkınlıklarını birlikte yaşadı. Ekipler, çocuklara Jandarma Genel Komutanının selamını da ilettiler.

Pasta üzerinde bulunan mumlar da yine çocuklar tarafından üflenerek söndürüldü. Ekipler ayrıca doğum günü pastasının yanı sıra çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.