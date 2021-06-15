Azerbaycan Milli Günü için Kars’ta etkinlik düzenlendi

Azerbaycan`ın Milli Kurtuluş Günü münasebetiyle Kars`ta program düzenlendi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlik nedeniyle Başkonsolos Nuru Guliyev, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Nuru Guliyev, "Azerbaycan çok bütün alanlarda çok büyük ilerleme kat etti. Sovyetler Birliği'nde mevcut olan 15 Cumhuriyetin hemen hemen en son sıralarında yer alan Azerbaycan çok kısa bir dönem içerisinde en ön sıralara yerleşmeyi başardı. Ulu Önder Haydar Aliyev'n sayesinde, ülkemizde bütün alanlarda eğitiminden, sağlığından, kültüründen, sanayisinden, tarımından, madenciliğinden her yönüyle kurularak gelişti. Niye diyorum kuruldu. Çünkü o zamana kadar Azerbaycan'da hiçbir şey yapılmamıştı ve Azerbaycan insanının yaşam kalitesi, yaşam şartları çok kötüydü. Azerbaycan ilk ve en önemli aldığı kararlardan birisi Azerbaycanlı gençlerimizin yurt dışına eğitim almak için gönderilmesi oldu. Yabancı şehirli adında gruplarımız, öğrenci gruplarımız binlerce öğrencimiz her sene Sovyetler Birliği'nin en başarılı, en güzel üniversitelerine gönderildi ve orada eğitim aldı. Onlardan bir kısmı Azerbaycan'a geri gelerek Azerbaycan'a hizmet etmeye başladılar. Bu hizmetin sonucu da Azerbaycan gelişmesini başlattı" dedi.

Başkonsolos Guliyev, "Eleman olmadan, bilgili eleman olmadan hiçbir alanın gelişmesi mümkün değildir. Bir doktor olmadan bir hastane kurulmaz, bir öğretmen olmadan üniversite kurulmaz, dikkat ederseniz ben dedim ki bir kısmı geldi. Niye bir kısmı gelmedi. O zaman bir çok kişi onu anlamıyordu ve hesap etmiyorlardı ki geri gelmeyenler doğru yolda değillerdi, doğru yapmıyorlardı. Ama ulu önderin uzağı gören bir siyaseti vardı. O diyordu ki, 'geri gelmeyenlere de dokunmayın. Bir gün onlarında sırası gelecek.' Ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra biz bağımsızlığımızı elde ettikten sonra geri dönmeyen öğrencilerimiz yurt dışında Sovyetler Birliği'nin çeşitli ülkelerinde Azerbaycan'ın sesi oldular. Bizleri bulundukları ülkelerde savunmaya başladılar. Emin olun ki bizim o zaman ki gençlerimiz bilinçliydi. Bugün onlar o misyonu devam ettirmektedirler" diye konuştu.

Başkonsolos Nuru Guliyev, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte Erzurum Caddesi'ne geçti. Başkonsolos Nuru Guliyev, Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Haydar Aliyev heykeline kırmızı gül bıraktı. Saygı duruşunda bulundu. Başkonsolos Guliyev ve beraberindekiler ulu önderi Aliyev'i minnetle yad ettiler.