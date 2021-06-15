Babalar günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı? Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı kutlanacak?

Babalar Günü ne zaman, Babalar Günü tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Bu özel günün anlam ve önemini babaları ile paylaşmak isteyenler, Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı kutlanacak? Babalar günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı sorularına yanıt arıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı kutlanacak? Babalar günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?
Babalar Günü ne zaman kutlanacak sorusu binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konulardan biri haline geldi. Babalar Günü bu yıl ülkemizde 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanılması kararlaştırılan Babalar Günü, hediyeler ve güzel sözlerin paylaşılacağı gün olacak…
BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ GEÇMİŞİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…
Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.
Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun...
Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat.
Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı.
Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla kendini hissettiriyor. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka.
Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri.
Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.