Bakan Murat Kurum son rakamları paylaştı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İllerimizde 7 günün sonunda;

İstanbul 629,5 m³

Kocaeli 155,5 m³

Bursa 123,5 m³

Tekirdağ 128 m³

Balıkesir 333 m³

Çanakkale 251 m³

Yalova 1.064 m³

müsilajı temizleyerek Marmara Denizi'mizdeki 2 bin 684 ton müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.

14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1.438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'mız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz.