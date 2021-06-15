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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:23 Son Güncelleme: 15.6.2021 13:25

Bakan Murat Kurum son rakamları paylaştı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı

Bakan Murat Kurum son rakamları paylaştı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'nde süren müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili son bilgileri verdi. Bakan Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 m³ ile birlikte toplamda 2684,5 m3 müsilajı bertarafa gönderdik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Kurum, "'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İllerimizde 7 günün sonunda;

629,5 m³
155,5 m³
Bursa 123,5 m³
Tekirdağ 128 m³
Balıkesir 333 m³
Çanakkale 251 m³
Yalova 1.064 m³

müsilajı temizleyerek Marmara Denizi'mizdeki 2 bin 684 ton müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.

14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1.438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'mız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz.

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Bakan Murat Kurum son rakamları paylaştı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı
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