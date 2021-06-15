Başiskele’den  “Genci-Ala” hareketi

2021 yılını "Gençlik Yılı" ilan eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Genc-i Âlâ" gençlik modelini düzenlediği basın toplantısı ile görücüye çıkardı. Başiskele sahilinde bulunan Diva Garden Restoran'da gerçekleştirilen tanıtım programında geleceğin mimarları olarak görülen gençlere yönelik hizmet ve yatırımları anlatıldı. Programda yaptığı konuşmada 2019 Yerel Seçim çalışmalarında kendini gençlerin Yasin abisi olarak tanıttığını vurgulayan Başkan Özlü, "Hep gençlerle birlikte oldum. Hep gençlerle birlikte yol aldım. Onlarla birlikte koştum. Gönlüm her daim gençlerin ve gençliğin yanında oldu ve olmaya da devam edecektir. 2019'daki seçim çalışmalarında gençlerimizin Yasin Abisi olarak kendimizi tanıttık, bu temaslarda gençlerimizin taleplerini, beklentilerini, nasıl bir Başiskele'de yaşamak istediklerini dinledik"

GELECEĞİNE YÖN VERMESİNİ ŞİAR EDİNDİK

Kendimizi hep Başiskele'mizin gelecekteki sahiplerinin bugünkü emanetçileri olarak gördük. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı gençlerin önerileriyle şekillendirmeye gayret ettik. Genç aklının Başiskele'nin geleceğine yön vermesini şiar edindik. Göreve geldiğimizde ilk işlerimizden biri gençlik faaliyetlerimizi büyük bir heyecanla yürütebileceğimiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü hayata geçirmek oldu. Bu kapsamda da birçok gencimizle doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri ve konserler gibi etkinliklerde buluştuk"

KARİYER VE İSTİHDAM MERKEZİ

"Aynı zamanda Başiskele'mizin gençlerini yakından tanımak için hem gençlerimize, hem ebeveynlerine sorular sorduk. Profesyonel araştırma firmaları eliyle, sahada anket çalışmaları gerçekleştirdik. Bu anketlerden edindiğimiz en önemli önceliklerden birinin iş gücüne katılım olduğu geri bildirimi ile zaten seçim beyannamemizde de yer alan, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezimizi (BAŞKİM) hayata geçirdik. Bu merkezimiz ile iş arayan ve işveren arasındaki köprü kurarak istihdama destek sağlıyoruz. Ayrıca mesleki eğitim kurslarımızla da gençlerimizin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamalarına olanak sunuyoruz.

YARININ GENÇLERİNE DE YATIRIM YAPIYORUZ

"Nüfusun %46'sının genç olduğu bir kent olma şansını, fırsata çeviriyoruz. Bu kentin gencini her şeyin üstünde âlâ görüyoruz. Gelenekten geleceğe bu fırsatı harmanlayarak gençlerimizi iyi tanıyor ve onların istediği her şeyi önüne seriyoruz. Bugün birçok kurum gençlik faaliyetlerinde 18-30 yaş aralığını baz alırken, biz 4-29 yaşı baz alarak hizmetlerimizi planlıyoruz. Böylece sadece bugünün değil, yarının gençlerine de hizmet ediyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz."

GENÇLİK YILI İLAN ETTİK

"Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduktan kısa bir süre sonra tüm dünya olarak mücadelesini verdiğimiz Koronavirüs salgınına rağmen gençlerimizle her fırsatta birçok etkinlikle buluştuk, onlarla temasımızı hiç koparmadık. Gençlerimize yönelik hizmetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Daha sonra bunun adını koyalım dedik ve 2021 yılını gençlik yılı olarak ilan ettik."

GÜZEL İŞLER YAPACAK BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ

"Biz göreve geldiğimizde vatandaşlarımız, bizden her şeyden önce gönüllere dokunan işler güzel işler yapmamızı istedi. Biz bu şiarla yaptığımız işlere güzel işler dedik. Ama yaptığımız bu işler kadar önemli hatta daha da önemlisi bizden sonraki güzel işleri devam ettirecek bir nesil yetiştirmek. Âlâ bir gençlik… Biz gençlerimizin eleştirmeni değil yardımcısıyız. Biz gençlerimizin yol göstericisi değil yol arkadaşıyız. Biz gençlerimizin yoluna ışık tutan değil, onların ışığıyla geleceğimize yol yapanlarız. Tüm ekibimizle, tecrübemizle, heyecanımızla ortak geleceğimiz için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok koşacağız."

GELECEK GENÇLERİN ELLERİNDE YÜKSELECEK

"Gelişime, yenilikçi düşünceye, ahlâk odaklı, akılcı yaklaşıma sahip, geleceğe yön verme arzusu taşıyan bir gençlik hareketiyle güzel ahlâkı, sağlam duruşu, engin fikri ve zekasıyla, en derin manada Genc-i Âlâ ile gelecek gençlerin ellerinde yükselecek."

GENÇLİK MODELİNİ BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLATIYORUZ

"Tarihini, kültürünü ve manevi değerlerini bilen, siyasette, icraatta, faaliyette aktif, sporda, sanatta, bilimde maarif, kendine ve kentine her daim katkı sağlayacak vizyona sahip, sorumluluk sahibi âlâ bir gençlik hayal ediyoruz. Bu hayal ile kentimizde güzel işler yapıyor ve bu işleri daha ileriye taşıyacak âlâ bir gençlik modelini bugün itibariyle başlatıyoruz. Bu model katılımcı belediyeciliğin en önemli ayağı niteliğinde.

DİNAMİZMİ VE KATILIMCI YAKLAŞIMI OLACAK

Dijital çağda tamamen gençlerimize hizmet eden bir yeni nesil belediyecilik örneği aynı zamanda. Başiskele'de güzel işler bir bir hayata geçerken en önemli gücümüz geleceğe şekil veren gençlerin enerjisi, dinamizmi ve katılımcı yaklaşımı olacak. Geleneklerimiz ile geleceğimizin beklentilerinin pekişeceği birçok alanda hizmet sağlayan Genc-i Âlâ gençlik hareketi gençlerimize, gençliğimize ve güzel Başiskelemiz'e hayırlı olsun." dedi.