Bayrampaşa’da taksi ile iki motosiklet çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı

Olay, 21.30 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THF 62 plakalı taksi ile Serhat Elagöz (19), Özgür Aysal (21) ve Şeyhmus Aysal (19)'ın üzerinde bulunduğu iki farklı motosiklet Akpınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Serhat Elagöz, Bayrampaşa'da özel bir hastaneye, Özgür Aysal Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Şeyhmus Aysal Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serhat Elagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





BİR KİŞİNİN BACAĞI KOPTU

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Aysal'ın bacağının koptuğu ve Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeyhmus Aysal'ın kolunun kırıldığı öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen taksi sürücüsünü olay yerinden kaçtığı belirtildi.







Kaza sonrasında olay yerinde büyük panik yaşanırken polisin yaptığı inceleme sonrasında kazaya karışan taksi ve iki motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.