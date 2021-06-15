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Giriş Tarihi: 16.6.2021 06:50

’da taksi ile iki motosiklet çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bayrampaşa’da taksi ile iki motosiklet çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı

’da taksi ile iki motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 1’i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin bacağının koptuğu diğerinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olay, 21.30 sıralarında Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THF 62 plakalı taksi ile (19), (21) ve (19)'ın üzerinde bulunduğu iki farklı motosiklet Akpınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Serhat Elagöz, Bayrampaşa'da özel bir hastaneye, Özgür Aysal 'ne ve Şeyhmus Aysal 'ne kaldırıldı. Serhat Elagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



BİR KİŞİNİN BACAĞI KOPTU
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Aysal'ın bacağının koptuğu ve Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeyhmus Aysal'ın kolunun kırıldığı öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen taksi sürücüsünü olay yerinden kaçtığı belirtildi.



Kaza sonrasında olay yerinde büyük panik yaşanırken polisin yaptığı inceleme sonrasında kazaya karışan taksi ve iki motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Bayrampaşa’da taksi ile iki motosiklet çarpıştı, 1 ölü 2 yaralı
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