Bir haftada biri çocuk 4 kişiyi kurtardılar

Antalya'da Konyaaltı sahilinde geçtiğimiz hafta 45 cankurtaran greve başladı. Bir hafta içinde boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk4 kişinin hayatını kurtardı. Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE tarafından 1 Haziran tarihinde 34 kulede görevlendirilen 1'i kadın 45 cankurtaran, boğulma risklerine karşı sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar kesintisiz görev yapıyor.

HER GÜN TEHLİKE

Cankurtaran Azra Yılmaz her gün onbinlerce kişiyi ağırlayan plajda onlarca kişi boğulma geçirdiğini söyledi. 2 metre yüksekliğindeki kulede dürbün ile bölgeyi gözetleyen Yılmaz, "Bizim toplumumuz çok ilginç. Özellikle erkekler. Bayan cankuranı görünce boğulma numarası yapıyorlar. Bu sizim canımızı çok sıkıyor. Gerçekten boğulma atlatanlara geç kalıyoruz" dedi.

DÜZENLİ TATBİKAT YAPIYORUZ

Öte yandan cankurtaranlar düzenli olarak kurtarma tatbikatı yapıyorlar. 30 metre açıkta yardım isteyen tatilciyi gören Azra Yılmaz, durumu hemen yanında bulunan arkadaşına bildirdi. Kuleden hızlı bir şekilde ayrılarak denize atlatan cankurtaran saniyeler içerisinde vatandaşa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan vatandaşa ilk müdahalesi hızlı bir şekilde yapıldıktan sonra 112 ekiplerine bilgi verildi.