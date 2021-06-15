Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ertelenen MEB İOKBS 2021 Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman, İOKBS bursluluk sınavı tarihi ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavı 25 Nisan'da yapılması planlanmıştı. Salgın sebebiyle ertelenen sınav tarihi merak konusu oldu. İlgili kurum tarafından gelecek açıklama ile bursluluk sınavı ne zaman sorusunun yanıt bulması bekleniyor. İşte 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ile ilgili ayrıntılar…
25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.
Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.
Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Bursluluk Sınavı Nasıl Yapılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihe göre sınav giriş belgeleri 1 hafta önceden e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin eğitim aldıkları sınıfa göre sınav soruları değişkenlik gösterecek. Adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. 4 seçenekli soruların cevaplanması için sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.