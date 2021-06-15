CHP’li vekile Nevşehir’den sert tepki

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, elindeki 3 hilalli yeşil sancağı göstererek, "Bir haftadır Ortahisar Kalesi'nde Türk bayrağı yerine bu bez parçası duruyor ve şimdiye kadar hiçbir yetkili, görevli müdahale etmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli, şanlı bayrağı yerine bu bez parçasının bir hafta orada durmasına kimler müsaade etti." ifadelerini kullanmıştı.

Sarıaslan'a bu açıklamasının ardından tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

MHP'DEN SERT TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bedeli yüzlerce yıllık savaşlarla ve fedakarlıklarla ödenerek bağrımıza bastığımız, başımızın üstünde ilelebet muhafaza edeceğimiz şanlı ay yıldızlı al bayrağımız, hiçbir durum ile kıyas tutmayacağımız bir hakikatimizdir.

Öte yandan, ata yadigarı "ÜÇ Hilal Sancağı" için kullanılan "bez parçası" tanımlaması üzüntü vericidir. Bu ifade aziz Türk milletine ve değerlerine karşı birtakım çevrelerin ne kadar uzak olduğunu bariz olarak ortaya koymuştur. Kadirşinas Türk milleti geçmişiyle bir bütündür; geleceğine sımsıkı sarılmanın sorumluluğunda olup sığ ve aklıselim olmayan düşünceler içinde kıvrananları fark edecek ferasete sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker, "Sembol olarak dahi kullanılsa bu millet bayrağı sevmiş ve bağrına basmıştır. Teröristlerin ellerindeki paçavradır. Türk'ün bayrağı tektir. Ve dünyada kimse yanına bir bayrağı daha denk tutamaz. Lakin nasıl ki bir Karabağ olayında Azerbaycan bayrakları ile donatıyorsak her yanı, nasıl ki Doğu Türkistan yürüyüşünde gök bayrakları taşıyorsak geçmişi yad etmek için yapılan bir programda bugün sembolleşmiş ve atalarımızın elinde yiğitçe dalgalanmış bir sancağı kullanmak da o kadar normaldir. Sürekli bir kriz arayan ve provokatörlük peşinde olan zihniyet muhakkak bu bilinci taşıyamaz ve idrak edemezler. Sembolleşmiş bir figür dahi olsa, Kayı simgesi ya da dodurga sancağı dahi olsa, buna 'bez parçası' ibaresini kullanmak gafletten ibarettir." diye konuştu.

MHP eski Milletvekili Mehmet Varol da "Biri ülkemiz, biri ülkümüz. Eller istiyor diye vaz mı geçelim." dedi.

MHP'li Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı da "Bilmeyen bez parçası sanır. Yeşil renk İslam'ı 3 hilal ise iman-ahlak-adaleti sembolize eder." ifadesini kullandı.