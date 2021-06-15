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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:53

Cizre İtfaiyesinden çiftçilere anız yangını uyarısı

ABİDİN YEL
Cizre İtfaiyesinden çiftçilere anız yangını uyarısı

Cizre Belediyesi yaz aylarının başlaması ile birlikte artan anız yangınlarına karşı vatandaşları ve çiftçileri uyararak,büyük yangınların meydana gelmemesi için vatandaşları  daha duyarlı olmaya davet etti.

'ın Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Yılmaz son günlerde artan anız yangınlarına karşı vatandaşları ve çiftçileri uyardı.

Anız yakmaların toprak yüzeyinde bitkileri besleyen temel besin kaynağının yok olmasına neden olduğunu belirten Yılmaz, anızın yakılmasının ürüne ve toprağa son derece tehlikeli ve zararlı olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Maalesef uyarılarımıza rağmen halen anız yakmanın toprağı işlemede kolaylık sağladığı, yabancı otun bitmesini önlediği, hastalık ve zararlılarla mücadelede rahatlığa yol açtığı gibi düşüncelerle hareket eden bazı çiftçiler anız yakmaya devam etmektedirler. Çiftçilerimiz yasak olmasına rağmen anız yakmayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Son zamanlarda yangınlarda büyük artışlar görülüyor. Anız yakmalar, hem toprakta yaşayan canlılarının beslenme ortamlarını yok ediyor, hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bunun yanı sıra bazı anız yangınları çevredeki bağ bahçelere ve hatta köylere bile sıçrayabilmekte ve telafisi daha zor, daha büyük zararlara yol açabilmektedir. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir" dedi.

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Cizre İtfaiyesinden çiftçilere anız yangını uyarısı
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