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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:17

ÇÜ 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon programı düzenledi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon programı düzenledi

Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) çeşitli fakültelerini 2020 YKS sonucu ile kazanıp yerleşen ve ’da ikamet eden öğrenciler için oryantasyon programları düzenlendi. Kovid-19 önlemleri gereği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan oryantasyonlarda, bölüm öğretim elemanları tarafından birinci sınıf öğrencilerine fakülte ve bölümleri hakkında bilgi verildi.

Çukurova Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl tekrarlanan uyum haftası etkinliklerinde, çeşitli fakülteleri kazanan birinci sınıf öğrencilerine kampüs, derslikler, amfiler, laboratuvarlar ve eğitim sistemi tanıtıldı. Oryantasyon eğitimi kapsamında Kozan İşletme Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ceyhan Mühendislik, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Öğrencilere kayıtlı oldukları anabilim dallarında, anabilim dalının tanıtımı yapıldı. Öğrenciler derslik, laboratuvar, uygulama sınıfları vb. mekânları gezip ilgili akademisyenlerden bilgi alma fırsatı elde ettiler. Oryantasyon etkinlikleri anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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ÇÜ 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon programı düzenledi
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