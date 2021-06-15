ÇÜ 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon programı düzenledi

Çukurova Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl tekrarlanan uyum haftası etkinliklerinde, çeşitli fakülteleri kazanan birinci sınıf öğrencilerine kampüs, derslikler, amfiler, laboratuvarlar ve eğitim sistemi tanıtıldı. Oryantasyon eğitimi kapsamında Kozan İşletme Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ceyhan Mühendislik, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Öğrencilere kayıtlı oldukları anabilim dallarında, anabilim dalının tanıtımı yapıldı. Öğrenciler derslik, laboratuvar, uygulama sınıfları vb. mekânları gezip ilgili akademisyenlerden bilgi alma fırsatı elde ettiler. Oryantasyon etkinlikleri anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.