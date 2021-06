Cumhuriyet Sucukları’nı Avrupa’ya taşıyacak

1920 yılında kurulan ve bugün 500 milyon TL'lik ciroya yaklaşan Cumhuriyet Sucukları, hedef büyüttü. Önümüzdeki yıl 7 milyon euroluk (yaklaşık 71 milyon TL) ek ileri işlem üretim tesis yatırımı planlayan şirket, önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa 'da yatırıma hazırlanıyor. Cumhuriyet Sucukları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kocaşaban, önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa'ya açılacaklarını söyledi. Kocaşaban, "Ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine kırmızı et ve et mamulü ihracatı yapılamaması nedeniyle Almanya 'da kırmızı et entegre üretim tesisi kurmayı planlıyoruz" dedi. Yurtiçi yatırımlarının da aralıksız devam ettiğini aktaran Kocaşaban, "2022'de Afyonkarahisar 'da 7 milyon euroluk ek ileri işlem üretim tesis yatırımı planlıyoruz" diye konuştu. Üretimde kullandıkları hammaddenin önemli bir miktarını kendilerinin ürettiklerini anlatan Kocaşaban, "Etimizi 5 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olan besihanemizde yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda kapasite artırımı yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Pandemi süreciyle birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi kırmızı et sektöründe de değişimin görüldüğünü anlatan Kocaşaban, şöyle devam etti: "Gerek tedarik zincirimiz gerekse üretimimizde artışlar oldu. Afyon Et Entegre A.Ş./Cumhuriyet Sucukları olarak, salgının ilk haberler ini almaya başladığımız günlerde öncelikli olarak tedarik zincirlerini çeşitlendirmek adına adımlar attık. Salgının ülkemize girmesiyle birlikte sağlık açısından önlemlerimizi maksimum derecede ön planda tutarak sanayiciler, çiftçiler ve tüm tedarikçilerimiz ile işbirliği içerisinde hammadde akışının sürekliliğine odaklandık ve bunu başardık. Olası yeni kısıtlamalara karşı stoklarımızı kaynaklarımızı güçlendirdik. Almış olduğumuz bu önlemler sayesinde üretimimiz ve kendi tedarik zincirimizin devamlılığını sağlamış olduk. Bu doğrultuda 2020 yılı içerisinde patlak veren pandemi sürecinde satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterdi."2021 yılı için yüzde 25 büyümeyi planladıklarını aktaran Kocaşaban, bu yılsonu için 500 milyon TL ciro hedeflediklerini aktardı. Şirketin cirosunun yüzde 3'ünü de ihracattan sağladığını anlatan Kocaşaban, "Ortadoğu'da ana pazarlarımız Dubai ve Katar . Ayrıca Türk Cumhuriyetleri'ne de ihracatımız bulunuyor" şeklinde konuştu. Kocabaş, grupta 420 kişinin istihdam edildiği bilgisini verdi."PAZAR verilerimiz doğrultusunda ideal ürün yelpazemizde sadece kırmızı et segmentinde üretimini yapmakta olduğumuz başta sucuk olmak üzere pastırma ve kavurma ürünleri bulunuyor" diyen Kocaşaban, ürün yelpazelerinde MAP ambalaj kategorisinde 25, vakumlu kategorisinde ise 10 çeşit ürünün bulunduğunu aktardı. Kocaşaban, yıllık 9 bin tonluk bir üretimlerinin olduğunu ekledi