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Giriş Tarihi: 15.6.2021 15:45

Ekmek parası hurdalarla birlikte evi de yandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Ekmek parası hurdalarla birlikte evi de yandı

’ın ilçesinde hurda toplayarak eşi ve iki çocuğunun geçimini sağlayan Selahattin Karaca’nın evinde biriktirdiği hurdaların tutuşması sonucu çıkan yangında hem ekmek parası olan hurdaları hemde evi yandı.

'ın ilçesinde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan iki çocuk babası Selahattin Karaca ile eşi Bircan Karaca tüm emeklerinin ve eşyalarının çıkan yangınla yok olduğunu belirterek kendilerine yardım edilmesini istedi.

Düzenli bir işi olmadığı için hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Selahattin Karaca topladığı plastik atıkları evinin önünde biriktirip, toplu olarak satarak geçiniyordu.

Selahattin Karaca, hurda toplamaya çıktığında eşinin de çocukları parka götürmek için evden çıktıktan hemen sonra yangın başladığını ifade ederek "İtfaiye ekipleri gelip yanan bölgeleri söndürdü ama evimde kullandığım yerler, televizyon, çekyatlarım yandı. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Evde iki çocuğuyla birlikte çıktığını dile getiren Bircan Karaca da, komşuların haber vermesi üzerine hemen eve geldiğini anlatarak "Eşimin topladığı hurdalar tamamen yanmış, evimizin eşyaları kullanılamaz hale gelmiş, bizim kimsemiz yok. Yangınla var olan da yok oldu. ne olur bize yardım edin" diye konuştu.

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Ekmek parası hurdalarla birlikte evi de yandı
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