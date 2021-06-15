Engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi

İçerisinde Üç Boyutlu Yazıcı Atölyesi, Robotik Atölye, Engelli Satranç Alanı, Engelli Masa Tenisi, Engelli Cafe, Fuaye Alanı gibi bir çok aktivite alanı barındıran Yenişehir Belediyesi Engelli Yaşam Merkezlerinde engelli vatandaşlara sosyal gelişim ve mesleki eğitimler veriliyor.

Yenişehir ilçesinden engelli vatandaşların topluma kazandırılması için başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Kaymakamlık ve Belediyemize bağlı olarak faaliyetleri yürüten Engelsiz Yaşam Merkezlerinde ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın boş zamanlarını farklı aktivitelerde değerlendirmesi yönünde yoğun çalışmalar yapmaktayız. Merkezlerimize gelen vatandaşlarımız ahşap boyama, müzik eğitimi, takı tasarımı ve satranç eğitimleri ile hem meslek kazandırma hem de aktiviteler ile topluma kazandırılmaları amaçlanıyor. Engelli Kardeşlerimizin topluma kazandırılması yönünde bir çok çalışma yürütmekteyiz. Bu kardeşlerimizin Yaşam Merkezlerimizi hem aktivite olarak, hem de meslek öğrenmek için kullanmaktadırlar." dedi.