Ev Becerileri Atölyesi gençleri bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaz döneminde, özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak son derece önemli bir eğitimi hayata geçirmeye hazırlanıyor. KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla farklı branşlarda Ev Becerileri Atölyesi açacak. Ücretsiz olarak faaliyetlerini gerçekleştirecek olan atölyelerde gençlere, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Temel Tamir Bakım Onarım, Temel İlk Yardım Eğitimi ile birlikte kendilerinin seçecekleri Yabancı Dil, Müzik, Resim, Drama, İşaret Dili, Güzel Konuşma, Kodlama, Beden Dili, Takı Tasarımı ve Örgü branşlarından biri ile paket eğitimler verilecek.

EĞİTİMLER 28 HAZİRAN 30 TEMMUZ ARASINDA

Halk Üniversitesi kimliği ile Kocaeli'deki yetişkin eğitimi alanında marka haline gelen KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgileri kazandıracak. Atölyeden 12-22 yaş arasındaki kursiyerler yararlanacak. Eğitimler 28 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, 10.00 ile 15.00 arasında verilecek. Kursiyer sayıları sınıfların büyüklüğüne göre ayarlanarak Pandemi koşulları çerçevesinde eğitimler verilecek.

6 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Bu amaçla kurulacak Ev Becerileri Atölyesine Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama dersleri, alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilecek. Bu kapsamda Temel Mutfak Bilgileri ve Temel Dikiş Teknikleri branşları zorunlu, diğer branşlar ise seçmeli olacak. Kursiyerlere eğitim sonunda KO-MEK Katılım Belgesi verilecek.

BU YAZ ANNELER DAHA RAHAT

Ev Becerileri Atölyesi, eğitim için evden uzak olan çocukları olan annelere de bir anlamda huzur verecek. Eğitim hayatları sürecinde evlerinden uzakta kalmak zorunda olan öğrenciler, temel mutfak bilgileri ve dikiş teknikleri eğitimleri sayesinde kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Böylece anneler, evden uzak olan çocukları için dertlenmeyecek.

KOCAELİLİ GENÇLER BİR ADIM ÖNDE

Ev Becerileri Atölyesi ile aslında herkesin günlük hayatta karşısına çıkabilecek durumlar için şimdiden gençlerimizi hazırlıyoruz. İleride kendi ayakları üzerinde durabilecek musluğu bozulduğunda tamir edebilecek, söküğünü dikebilecek, karnını doyurabilecek ve aynı zamanda sevdiği bir hobisinin olmasını hedefliyoruz. Mutlu şehir Kocaeli'nin mutlu ve bilgili gençleri yarının en donanımlısı olacak.

12 İLÇE DE 40 KURS MERKEZİNDE EGİTİM VAR

Eğitimler paket halinde verilecek olup tüm branşlara zorunlu katılım sağlanacak. Ev Becerileri Atölyesi 12 ilçe de 40 kurs merkezinde verilecek. Kursiyer sayısı Pandemi nedeniyle sınırlandırılacak. Kursiyerler ders esnasında gerekli olabilecek tüm sarf malzemeleri kendisi temin edecek.

BAŞVURULAR KOMEK.ORG ADRESİNE

Kursiyerler, bir aylık eğitimlerin sonunda katılım belgelerini alabilecekler.

Ev Becerileri Atölyesinden yararlanmak isteyen gençler için başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, www.komek.org sitesinden online yapılacak.