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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:46 Son Güncelleme: 15.6.2021 12:48

yattı mı, yatan iller hangileri? 15 Haziran Salı sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 15 Haziran Salı Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Haziran ayının ortasında yatan iller sorgulamaları an itibariyle başladı. Evinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Normalde ay ortasında yatan ödemelerle ilgili sorgulamalar e devlet üzerinden yapılıyor. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki hangileri? 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

yatan iller binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen e devlet üzerinden sorgulanıyor. Bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım parası sorgulamaları tüm hızıyla sürüyor. Peki 15 Haziran 2201 sorgulama nasıl yapılır? , hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından her ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım parası il il e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Haberimizde, 15 Haziran 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 15 HAZİRAN 2021

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 15 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 35 ilde evde bakım maaşları yatırıldı.

1- Tokat

2- Bolu

3- Ordu

4- Aksaray

5- Afyonkarahisar

6- Diyarbakır

7- Antalya

8- Edirne

9- Adıyaman

10- Sakarya

11- Samsun

12- Balıkesir

13- Düzce

14- Osmaniye

15- Mardin

16-Bilecik

17- Zonguldak

18- Uşak

19- Konya

20- İstanbul

21- Niğde

22- Kars

23- Giresun

24- Kocaeli

25- Mersin

26- Şanlıurfa

27- Ankara

28- Hatay

29- Isparta

30- Karabük

31- Manisa

32- Bursa

33- Erzincan

34- Adana

35- İzmir

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E DEVLET İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 15 Haziran Salı Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
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