Evde bakım maaşı yatan iller binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. Bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım parası sorgulamaları tüm hızıyla sürüyor. Peki 15 Haziran 2201 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Evde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından her ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım parası il il e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Haberimizde, 15 Haziran 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 15 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 35 ilde evde bakım maaşları yatırıldı.
1- Tokat
2- Bolu
3- Ordu
4- Aksaray
5- Afyonkarahisar
6- Diyarbakır
7- Antalya
8- Edirne
9- Adıyaman
10- Sakarya
11- Samsun
12- Balıkesir
13- Düzce
14- Osmaniye
15- Mardin
16-Bilecik
17- Zonguldak
18- Uşak
19- Konya
20- İstanbul
21- Niğde
22- Kars
23- Giresun
24- Kocaeli
25- Mersin
26- Şanlıurfa
27- Ankara
28- Hatay
29- Isparta
30- Karabük
31- Manisa
32- Bursa
33- Erzincan
34- Adana
35- İzmir
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.