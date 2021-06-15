Evde bakım maaşı yatan iller binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. Bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım parası sorgulamaları tüm hızıyla sürüyor. Peki 15 Haziran 2201 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından her ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım parası il il e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Haberimizde, 15 Haziran 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ulaşabilirsiniz.