Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? E devlet ile 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt aranıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşiyor. Emekli ve memur zammı öncesinde bakım maaşlarının yatacağı tarih sık sık gündeme geliyor. 15 Haziran Pazartesi gününde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Evde bakım maaşları Haziran ayının 15'i itibariyle ödenmeye başlanacak…
Evde bakım maaşı yatmadı. Yatan iller güncel listesi gelince haberimizde yer alacaktır. Evde bakım maaşları 15 Haziran itibariyle başlayacak.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.