FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlıterör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 ihraç astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 4kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalanan şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şüphelilerin sorguları sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.