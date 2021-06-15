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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:53

FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltında

ABBAS ÇAKAR
FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltında

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK  yapılanmasına yönelik olarak, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden bir soruşturma kapsamında4 kişi gözaltına alınırken, firari olan bir kişinin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlıterör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 ihraç astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 4kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalanan şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şüphelilerin sorguları sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltında
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