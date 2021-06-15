FETÖ/PYD Terör Örgütü mensupları adliyeye sevk edildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından merkez ilçe Antakya başta olmak üzere, Reyhanlı, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde 16 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda göz altına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Örgütün güncel yapılanmasında sözde il hadimi/abisi, il hadimi/ablası, kadın ve erkek il eğitim danışmanı, ilçe abileri/hadimleri, talebe mesulleri gibi bir çok üst düzey isim bulunduğu şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirilmeden önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yapılan sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler hakim karşısına çıkacak.