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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:03

FETÖ/PYD Terör Örgütü mensupları adliyeye sevk edildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
FETÖ/PYD Terör Örgütü mensupları adliyeye sevk edildi

'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından merkez ilçe başta olmak üzere, , İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde 16 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda göz altına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Örgütün güncel yapılanmasında sözde il hadimi/abisi, il hadimi/ablası, kadın ve erkek il eğitim danışmanı, ilçe abileri/hadimleri, talebe mesulleri gibi bir çok üst düzey isim bulunduğu şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirilmeden önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yapılan sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

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FETÖ/PYD Terör Örgütü mensupları adliyeye sevk edildi
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