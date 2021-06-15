GAP ile ürün çeşidi arttı

Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) bünyesinde ürün çeşitliliği artıyor. Harran Ovası'ndaki Talat Demirören Araştırma İstasyonunda Soya, Pamuk, Aspir ve Yerfıstığı gibi ekili alanlarda teknik heyet incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından birçok altarnetif ürün yetiştiriliyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde kentte, başta pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimeğin ekim alanının artmasının yanında farklı ürünler için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Harran Ovası'ndaki Talat Demirören Araştırma İstasyonunda Soya, Pamuk, Aspir ve Yerfıstığı gibi ekili alanlarda teknik heyet incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

İstasyonda ekimi yapılan Soya, Pamuk, Aspir ve Yerfıstığı alanlarında Teknik Koordinatör Halil Hatipoğlu, Yağlı Tohumlu Bitkiler Uzm. Dr. Servet Abrak ve Harran Üniversitesi Zir. Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hasan Haliloğlu incelemede bulundular.