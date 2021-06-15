‘Görüntüleri karartın’ dediler

Antalya
'da halası ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken Berna Yıldırım B
.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Duru Akça'nın ailesi, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüsü arıyor.
SERBEST KALMASINA İTİRAZ
Kazanın meydana geldiği noktada tek tek esnafı dolaşan amca Ömer Akça, "Birileri bizden önce esnafa gelip 'Görüntüleri karartın' demiş. Kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Kaza ile ilgili hiçbir esnafta görüntü olmaması çok ilginç. Araştırmalarımız sürüyor" dedi. Akça ailesi, sosyal medyada yayılan anne Teslime Akça
'nın, maddi imkânsızlıklar nedeniyle kızlarını babaya bırakıp ayrıldığı yönündeki haberler
e de tepki gösterdi. Aile, Duru'nun anne ve babasının maddi imkânsızlıklar nedeniyle değil, anlaşamadıkları için ayrıldıklarını belirtti. Akça ailesi ayrıca, önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan sürücü Berna Yıldırım B.'nin tekrar tutuklanması için avukatları aracılığıyla üst mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.