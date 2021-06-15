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Giriş Tarihi: 15.6.2021

‘Görüntüleri karartın’ dediler

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Görüntüleri karartın’ dediler

Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu ölen 6 yaşındaki Duru’nun ailesi, çevredeki esnaftan “Görüntülerin karartılmasının” istendiğini öne sürdü

'da halası ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken .'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Duru Akça'nın ailesi, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüsü arıyor.

SERBEST KALMASINA İTİRAZ
Kazanın meydana geldiği noktada tek tek esnafı dolaşan amca Ömer Akça, "Birileri bizden önce esnafa gelip 'Görüntüleri karartın' demiş. Kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Kaza ile ilgili hiçbir esnafta görüntü olmaması çok ilginç. Araştırmalarımız sürüyor" dedi. Akça ailesi, sosyal medyada yayılan anne 'nın, maddi imkânsızlıklar nedeniyle kızlarını babaya bırakıp ayrıldığı yönündeki haberlere de tepki gösterdi. Aile, Duru'nun anne ve babasının maddi imkânsızlıklar nedeniyle değil, anlaşamadıkları için ayrıldıklarını belirtti. Akça ailesi ayrıca, önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan sürücü Berna Yıldırım B.'nin tekrar tutuklanması için avukatları aracılığıyla üst mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.
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‘Görüntüleri karartın’ dediler
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