Görüntülü buluşma…

Doğu Anadolu ve Orta Doğu ülkelerine hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar, yakınları ile kurulan kamera sistemi ile buluşuyorlar.

Şehir Hastanesi, yoğun bakım odalarına yerleştirdiği kamera sistemleriyle vatandaşlara yeni bir hizmet daha veriyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar, yoğun bakım hastalarını dışarıda bekleyen yakınlarına uzaktan da olsa görebilme imkanı sunuyor. Odalara yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşlar, yoğun bakımda yatan hastalarını kısa sürede olsa sağlık çalışanlarının yardımıyla kendileri izleyebiliyor.

Yatan hasta yakınları yeni hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar hastalarını görebilmek için hastane koridorlarında büyük sıralar oluşturuyor.