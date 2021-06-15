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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:01

Görüntülü buluşma…

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Görüntülü buluşma…

Sağlık kuralları açısından yoğun bakımda yatan hastaların yanına gidemeyen hasta yakınları için Erzurum Şehir Hastanesinde kameraları düzenek kuruldu. Koridordan, içeride yatan hastalarını izleyebilen vatandaşlar ise hizmetten oldukça memnun.

ve Orta Doğu ülkelerine hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar, yakınları ile kurulan kamera sistemi ile buluşuyorlar.

, yoğun bakım odalarına yerleştirdiği kamera sistemleriyle vatandaşlara yeni bir hizmet daha veriyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar, yoğun bakım hastalarını dışarıda bekleyen yakınlarına uzaktan da olsa görebilme imkanı sunuyor. Odalara yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşlar, yoğun bakımda yatan hastalarını kısa sürede olsa sağlık çalışanlarının yardımıyla kendileri izleyebiliyor.

Yatan hasta yakınları yeni hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar hastalarını görebilmek için hastane koridorlarında büyük sıralar oluşturuyor.

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Görüntülü buluşma…
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