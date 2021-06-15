Hacze gelen avukatı silahla yere yatıran şehir eşkıyası gözaltına alındı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bugün Adliye Sarayı'na yakın mesafede meydana gelen olayda, borçlu H.A.A., haciz işlemi için gelen alacaklı avukatı silah doğrulttu. Elindeki silahla 'Hadi yap. Hadi yap' diyerek bağıran ve tehditler savuran H.A.A., görevli avukata tekme atıp yaraladıktan sonra yere yatırdı. Yerde avukatın başına ayağıyla basan gözü dönmüş H.A.A., daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

SİLAH İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Şehir eşkiyası H.A.A. suç aleti silah ile birlikte yakalanarak polis tarafından 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'görevli memura muvavemet' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir İcra Müdürlüğü görevlileri tarafından alacaklı vekilinin talebine istinaden gerçekleştirilen haciz işlemi esnasında şüpheli H.A.A.'nın alacaklı vekili avukatı tekme atıp yaralayıp silah ile tehdit ettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle resen soruşturma başlatıldı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatları ile şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalanarak adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."